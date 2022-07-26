Индексация пенсий работающим пенсионерам с 1 августа 2022: для кого повышение

Индексация пенсий работающим пенсионерам с 1 августа 2022: для кого повышение
Индексация пенсий работающим пенсионерам с 1 августа 2022: для кого повышение
Вчера, 14:07ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Пенсии работающих пенсионеров пересчитают и повысят с 1 августа 2022 года. Такая индексация проводится ежегодно в соответствии с российским законодательством. Рассказываем, кто получит надбавку и в каком размере.

Кого ожидает индексация пенсий с 1 августа:

Пенсионные выплаты увеличатся с начала последнего летнего месяца у работающих пенсионеров, а также у людей от 80 лет, инвалидов 1-группы и потерявших кормильца.

Прибавку могут получить пенсионеры после увольнения в этом году и прошлом. При этом он может после индексации снова устроиться на работу с сохранением размера выплат.

Насколько поднимется пенсия работающих:

Размер индексации зависит от накопленных баллов. Отмечается, что за 1 год пенсионер может заработать не более 3-х.

В целом, доплата зависит от дополнительного стажа работы и размера зарплаты. Тут всё индивидуально. Пенсионер должен официально работать, что ПФР просчитал пенсионный коэффициент (ИПК) для прибавки.

Законом № 400 от 28.12.2013 установлено ограничение коэффициентов при перерасчете. С 1 июня этого года 1 балл равен 118 рублям. Таким образом, накопившим сразу максимум доплатят чуть выше 300 рублей.

Формула: пенсия = ИПК*Стоимость одного пенсионного коэффициента.

Все ограничения по надбавкам работающим пенсионерам:

Помимо ограничений в 3 балла при перерасчете пенсий есть ещё и другие нюансы. В частности, выплаты пересматривают исходя из коэффициентов, сформированных до 1 января года, когда пересчитывается пенсионное обеспечение.

Если человек получает повышение в 2022 году, то за основу возьмут заработанные баллы 2021 года. К тому же, если гражданин вышел на пенсию рано, то он меньше получит в августе. Просто не успеет заработать нужные баллы.

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