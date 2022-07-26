Карта грибных мест под Новосибирском в августе 2022: где собирают грузди, где белые

«Я собираю грибы и ягоды, наверное, с 2х лет. В детстве меня в лес брала с собой моя бабушка, повзрослев стала ходить и ездить уже сама. Родилась и жила до 15 лет я в глухой маленькой деревушке " Малая Крутишка". Вокруг деревни очень богатый бор, который я исходила и изъездила вдоль и поперёк. В лесу растут как грибы, так и ягоды. Собираю чаще всего белые грибы, лисички, грузди, опята. Из ягод обожаю собирать землянику, клубнику, бруснику. На мой взгляд - это место самое урожайное. Год живу в Сузуне, здесь тоже вокруг бор и как показала практика - он тоже очень богатый. Этим летом уже запаслась черникой, замариновала и заморозила дикоросы. Так же, скажу, что, если человек умеет собирать и искать грибы или ягоды - он их найдёт везде. У меня просто какая-то чуйка, издалека смотрю в лес и знаю, какой гриб или ягоду там найду. Часто слышу от знакомых, что мол ездили в лес искали, ничего не нашли. Значит плохо искали, или вообще не умеете искать. В лесу, бываю часто, собираю много, заготовок делаю много, но в нашей семье муж ест только грибы, а дети очень редко варенье. Поэтому, приходится просто угощать родных, друзей, коллег, знакомых», - отметила собеседница.