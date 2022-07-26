Карта грибных мест под Новосибирском в августе 2022: где собирают грузди, где белые

По мнению большинства микологов-любителей, в этом году грибы уродились в Искитимском, Ордынском, Мошковском районах области, а также в окрестностях Академгородка и Бердска. Там можно встретить дикоросы на любой вкус.
Где без труда найти белые грибы и сморчки?
«По грибы раньше ездили из Новосибирска в Мошковский район в сторону Белоярки или в сторону Умревы. Там очень грибные места. А сейчас наткнулся на грибной Клондайк в Ордынском, когда появилась там дача. Очень много белого можно найти. Кто не знает Спирино или Антоново с Алеусом, но мы уже разведали другие места, где и гриб белый есть и народу в разы меньше», - поделился с журналистом сайта сибиряк Юрий Куницын.
Грибники отмечают, что в Ордынке можно отыскать поляны сморчков. Этими грибами также богаты леса Маслянинского, Мошковского, Болотнинского и Колыванского районов. Ещё их собирают ведрами в Пашино, Кольцово и Бердске.
«Белыми грибами мы недавно багажник набили в Краснообске. Даже бродить долго не пришлось, буквально полчаса работы и корзинки полны. Поговаривают, что в Первомайском и у Новолугового такая же картина – с пустыми руками не выйти», - рассказала «тихая» охотница Елена.
Какой район Новосибирской области богат дикой ягодой, лисичками и груздями?
А вот другой грибник с многолетним стажем Ксения Картакова нахваливает Сузунский район. По её мнению, леса там богаты как ягодой, так и грибами.
«Я собираю грибы и ягоды, наверное, с 2х лет. В детстве меня в лес брала с собой моя бабушка, повзрослев стала ходить и ездить уже сама. Родилась и жила до 15 лет я в глухой маленькой деревушке " Малая Крутишка". Вокруг деревни очень богатый бор, который я исходила и изъездила вдоль и поперёк. В лесу растут как грибы, так и ягоды. Собираю чаще всего белые грибы, лисички, грузди, опята. Из ягод обожаю собирать землянику, клубнику, бруснику. На мой взгляд - это место самое урожайное. Год живу в Сузуне, здесь тоже вокруг бор и как показала практика - он тоже очень богатый. Этим летом уже запаслась черникой, замариновала и заморозила дикоросы. Так же, скажу, что, если человек умеет собирать и искать грибы или ягоды - он их найдёт везде. У меня просто какая-то чуйка, издалека смотрю в лес и знаю, какой гриб или ягоду там найду. Часто слышу от знакомых, что мол ездили в лес искали, ничего не нашли. Значит плохо искали, или вообще не умеете искать. В лесу, бываю часто, собираю много, заготовок делаю много, но в нашей семье муж ест только грибы, а дети очень редко варенье. Поэтому, приходится просто угощать родных, друзей, коллег, знакомых», - отметила собеседница.
Где огромные поляны маслят, опят и подберезовиков?
«Даже новички в этом деле могут с лёгкостью собрать несколько ведерок подберезовиков у сел Плотниково и Раздольное. Даже не надо ехать в глубь леса, просто немного прогуляться. Пока дышите свежим воздухом, собираете. Также советовала бы идти за урожаем в Тогучинский и Черепановский районы. Там же можно встретить вкуснейшую чернику», - говорит грибник Алена Антонова.
Самыми богатыми местами для сбора маслят наши эксперты считают Каракан, Академгородок, Боровое и Кудряшовский бор. В августе они начнут особенно быстро прорастать и в больших количествах.
Также найти полянки можно не выезжая из города. Например, если прогуляться в Заельцовском районе или Советском.