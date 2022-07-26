Кидалась на детей: семейная пара в Новосибирске поругалась с жильцами из-за шашлыков

Кидалась на детей: семейная пара в Новосибирске поругалась с жильцами из-за шашлыков
Кидалась на детей: семейная пара в Новосибирске поругалась с жильцами из-за шашлыков
Вчера, 10:10ОбществоФото: atas.info

Семейная пара пожарила шашлыки на детской площадке в Новосибирске

Жители Новосибирска под окном жилого дома на детской площадке решили отдохнуть и пожарить шашлыки. Конечно же, это возмутило горожан, которые яростно просили уйти с этого места. О происходящем Atas.info рассказали очевидцы.

По словам новосибирцев, семейная пара решила устроить пикник на детской площадке. Они жарили шашлыки и пили алкоголь.

«Эта женщина – директор управляющей компании. На просьбы убрать спиртное, она кидалась на детей и выкидывала игрушки за забор»,

рассказал автор сообщения.

Тогда жильцы дома были вынуждены вызвать полицию. Однако, когда правоохранители уже приехали, семья уже ушла со двора, забрав с собой мангал и мясо.

Напомним, ранее компания молодых людей пожарила шашлыки возле жилых домов в Новосибирске. Многим соседям такое поведение ребят не понравилось.

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