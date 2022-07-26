Кидалась на детей: семейная пара в Новосибирске поругалась с жильцами из-за шашлыков

По словам новосибирцев, семейная пара решила устроить пикник на детской площадке. Они жарили шашлыки и пили алкоголь.
«Эта женщина – директор управляющей компании. На просьбы убрать спиртное, она кидалась на детей и выкидывала игрушки за забор»,
рассказал автор сообщения.
Тогда жильцы дома были вынуждены вызвать полицию. Однако, когда правоохранители уже приехали, семья уже ушла со двора, забрав с собой мангал и мясо.
Напомним, ранее компания молодых людей пожарила шашлыки возле жилых домов в Новосибирске. Многим соседям такое поведение ребят не понравилось.