Клещи стали чаще кусать в самых грибных местах Новосибирской области

Клещи стали чаще кусать в самых грибных местах Новосибирской области
Клещи стали чаще кусать в самых грибных местах Новосибирской области
Вчера, 11:12ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Больше нападений клещей фиксируют в самых грибных местах Новосибирской области в июле. Любители тихой охоты рассказали Atas.info, в каких лесах им встречались членистоногие этим летом и как себя обезопасить.

Как рассказал в понедельник, 26 июля, на аппаратном заседании глава областного Роспотребнадзора Александр Щербатов, жалобы на укусы клещей чаще поступают из Искитимского и Мошковского районов, а также Бердска. Грибники в свою очередь добавили к списку Сузунский, Ордынский и Новосибирский районы.

«Специалисты, вероятно, назвали места, где клещи агрессивнее. Я снимала с себя пару клещей после похода за грибами в окрестностях села Плотниково. Ещё один как-то прицепился к моей собаке, мы его сняли. Никаких недомоганий не было, сейчас с нами всё в порядке», - рассказала сибирячка Елена Павлова.

Опытный грибник Виктория поделилась, что ещё в начале лета ей беспокоили клещи на грибных полянках в Сузунском районе. При этом сейчас, по мнению другой «охотницы» там всё спокойно.

«Я родилась и жила до 15 лет в глухой маленькой деревушке " Малая Крутишка" Сузунский район. Вокруг деревни очень богатый бор, который я исходила и изъездила, наверное, вдоль и поперёк. На мой взгляд - это место самое урожайное. Год живу в Сузуне, здесь тоже вокруг бор и как показала практика - он тоже очень богатый. А вот клещей не помню, чтобы с себя снимала, я о них не думаю. В лесу опасаюсь только змей, чаще всего встречаются ужи, они безобидные, но не приятные», - сказала Ксения Картакова.

Грибник-любитель Евгений Аксенов ходит за белыми грибами в леса Ордынки и Мошково. Ему не посчастливилось встретить клещей в этих двух районах этим летом.

«В конце июня я проездом заглянул на свою богатую полянку в Мошково, а по возвращении домой снял с себя клеща. То ли самовнушение, или что-то другое – у меня вечером поднялась температура, как-то плохо прям стало. Я даже в больницу обратился, но благо, членистоногий не заразный оказался. В начале лета в Ордынке сняли клеща с жены – ничего страшного не произошло. Больше я не подготовленным, конечно, в лес ногой не ступлю. Чтобы защититься от клещей нужно надевать длинные сапоги, кофты, капюшон на голову или головной убор», - отметил в разговоре с Atas.info новосибирец.

Напомним, по данным Роспотребнадзора, с начала 2022 года по 25 июля нападениям клещей подверглись свыше 14 тысяч сибиряков. Уже побит рекорд аналогичного периода прошлого года. В Новосибирске активнее клещи в Центральном, Ленинском и Дзержинском районах, но там грибы не собирают.

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