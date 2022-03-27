В Новосибирской области умерла 92-летняя женщина с COVID-19

Скончались девять пациентов – это мужчины в возрасте 62 года, 69 лет, 70 лет и женщины в возрасте 75 лет, 81 год, 81 год, 90 лет, 90 лет, 92 года. Всего в регионе от COVID-19 умерли 5 325 человек.