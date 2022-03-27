В Новосибирской области умерла 92-летняя женщина с COVID-19

В Новосибирской области умерла 92-летняя женщина с COVID-19
В Новосибирской области умерла 92-летняя женщина с COVID-19
Сегодня, 09:54ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
За минувшие сутки медики выявили 268 случаев новой коронавирусной инфекции.

На 27 марта 2022 года в Новосибирской области скончались 9 пациентов с коронавирусом, среди которых женщина в возрасте 92 лет. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Всего в области зарегистрировано 250 124 случая коронавируса – за сутки положительный ПЦР-тест получили 268 человек. С начала пандемии болели 36 150 детей, включая 16 новых выявленных.

Скончались девять пациентов – это мужчины в возрасте 62 года, 69 лет, 70 лет и женщины в возрасте 75 лет, 81 год, 81 год, 90 лет, 90 лет, 92 года. Всего в регионе от COVID-19 умерли 5 325 человек.

Врачи отметили выздоровление 229 393 пациентов. За минувшие 24 часа с контроля сняли 300 человек.

При этом в ковидных госпиталях продолжают лечение 1 087 пациентов, в том числе 42 ребенка. В реанимациях находятся 159 человек, из которых 21 на ИВЛ.

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