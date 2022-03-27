Завтра 28 марта могут отменить масочный режим в Новосибирской области

Завтра 28 марта могут отменить масочный режим в Новосибирской области
Завтра 28 марта могут отменить масочный режим в Новосибирской области
Сегодня, 11:05ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Решение примут завтра, на совещании с оперштабом и Роспотребнадзором.

В Новосибирске 28 марта обсудят отмену масочного режима. Как отметил министр здравоохранения региона Константин Хальзов, вопрос рассмотрит оперштаб и Роспотребнадзор.

Так, в понедельник 28 марта пройдет заседание оперативного штаба по ситуации в регионе с коронавирусом. На собрании могут принять решение об отмене ограничительных мер против COVID-19.

По словам главы минздрава, в первую очередь оперштаб будет опираться на данные Роспотребнадзора. К примеру, какой сейчас рост заболеваемости ОРВИ и ковидом, сама оценка ситуации и не только.

Ранее отмену масочного режима поддержал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Но, спустя неделю, Роспотребнадзор предложил отложить принятие этого решения. Это связано с большим ростом заболеваемости ОРВИ в регионе. На прошлой неделе фиксировалось превышение эпидемиологического порога на 30% у взрослого населения. Однако заболеваемость Covid-19 продолжает идти на спад. По данным оперштаба, на 27 марта количество зараженных достигает 268 человек.

Материалы по теме:
2022ОРВИНовосибирскмасочный режимкоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы