Жара придет на смену морозам в Новосибирск на следующей неделе

В Новосибирске резко потеплеет до +6 градусов на следующей неделе. Об этом сообщают синоптики популярных сервисов погоды.
По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ночь на понедельник, 28 марта, в Новосибирске столбики термометра достигнут -11 градусов. При этом в пригороде ожидается все 21 ниже нуля.
Однако днём того же дня на радость сибирякам в городе потеплеет до +2…+3 градусов. Скорость ветра достигнет 3-8 метров в секунду.
Уже во вторник, 29 марта, погода в городе напомнит весну: +6 градусов по Цельсию, солнечно и без осадков. При этом ветер усилится до 14 метров в секунду.
Сервис Gismeteo информирует, что плюсовые температуры воздуха задержаться в Новосибирске до конца рабочей недели. Самым ветреным днём будет среда, 30 марта, - до 18 метров в секунду.