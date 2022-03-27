Жара придет на смену морозам в Новосибирск на следующей неделе

Жара придет на смену морозам в Новосибирск на следующей неделе
Жара придет на смену морозам в Новосибирск на следующей неделе
Сегодня, 08:36ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Новосибирцев ожидают морозы ночью и плюсовая температура днём с понедельника, 28 марта 2022 года.

В Новосибирске резко потеплеет до +6 градусов на следующей неделе. Об этом сообщают синоптики популярных сервисов погоды.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ночь на понедельник, 28 марта, в Новосибирске столбики термометра достигнут -11 градусов. При этом в пригороде ожидается все 21 ниже нуля.

Однако днём того же дня на радость сибирякам в городе потеплеет до +2…+3 градусов. Скорость ветра достигнет 3-8 метров в секунду.

Уже во вторник, 29 марта, погода в городе напомнит весну: +6 градусов по Цельсию, солнечно и без осадков. При этом ветер усилится до 14 метров в секунду.

Сервис Gismeteo информирует, что плюсовые температуры воздуха задержаться в Новосибирске до конца рабочей недели. Самым ветреным днём будет среда, 30 марта, - до 18 метров в секунду.

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