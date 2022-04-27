День «скорой помощи» 28 апреля 2022: короткие поздравления в стихах и прозе

День «скорой помощи» 28 апреля 2022: короткие поздравления в стихах и прозе
День «скорой помощи» 28 апреля 2022: короткие поздравления в стихах и прозе
Сегодня, 18:21ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
День «скорой помощи» пройдет 28 апреля в 2022 году. Как коротко и красиво поздравить коллегу, родственника или друга с этим праздником?

День работников скорой помощи в России был неофициальным праздником многие годы, но недавно обрел свое признание. Как поздравить с этим событием знакомых – в материале Atas.info.

Поздравления с Днем скорой помощи 2022

Люди, которые спешат на помощь, когда это так необходимо, заслуживают искреннего восхищения и самых тёплых поздравлений в день своего профессионального праздника. Давайте же поздравим их, настоящих героев бригады спасения, с Днём работника скорой медицинской помощи!

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От души поздравляю работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником! Спасибо за ваш важный, без преувеличения, героический труд! Здоровья, счастья и доброго света в вашей жизни.

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Желаю, чтобы зелёный свет сопутствовал вам не только на дороге, но и на протяжении всего жизненного пути. Счастья, мира, сил и радости. С праздником!

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Желаю бодрости духа, крепости тела, терпения, достатка, много благодарных пациентов и простого человеческого счастья. С Днём скорой медицинской помощи вас, герои бригады спасения!

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С праздником! Желаю доброй славы, искренней благодарности, стальных нервов, успеха, здоровья, мира, любви и счастья в личной жизни всем работникам скорой помощи. Ваш труд неоценим!

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