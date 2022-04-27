Глава новосибирского УКС пойдет под суд из-за недостроенного детсада

Глава новосибирского УКС пойдет под суд из-за недостроенного детсада
Глава новосибирского УКС пойдет под суд из-за недостроенного детсада
Сегодня, 19:27ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
С обвиняемого взяли подписку о невыезде – он полностью признал свою вину

В Новосибирске будут судить директора областного управления капитального строительства (УКС) за превышение должностных полномочий при проведении госзакупок.

По версии следствия, в бюджете региона на 2019-2020 годы было заложено финансирование строительства детского сада-яслей в селе Марусино. Проект реализовывался в рамках госпрограммы «Демография».

В ведомстве уточнили, что в 2019 году директор УКС создал особые условия для одной коммерческой организации, которая участвовала в торгах на возведение детского учреждения. Аукцион признали несостоявшимся, и контракт заключили с единственным участником – был нарушен закон и антимонопольные нормы.

Строить объект начали еще до утверждения проектной документации, но детский сад еще не достроен. С обвиняемого взяли подписку о невыезде – он полностью признал свою вину.

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