Глава новосибирского УКС пойдет под суд из-за недостроенного детсада

В ведомстве уточнили, что в 2019 году директор УКС создал особые условия для одной коммерческой организации, которая участвовала в торгах на возведение детского учреждения. Аукцион признали несостоявшимся, и контракт заключили с единственным участником – был нарушен закон и антимонопольные нормы.