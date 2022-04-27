Глава новосибирского УКС пойдет под суд из-за недостроенного детсада

В Новосибирске будут судить директора областного управления капитального строительства (УКС) за превышение должностных полномочий при проведении госзакупок.
По версии следствия, в бюджете региона на 2019-2020 годы было заложено финансирование строительства детского сада-яслей в селе Марусино. Проект реализовывался в рамках госпрограммы «Демография».
В ведомстве уточнили, что в 2019 году директор УКС создал особые условия для одной коммерческой организации, которая участвовала в торгах на возведение детского учреждения. Аукцион признали несостоявшимся, и контракт заключили с единственным участником – был нарушен закон и антимонопольные нормы.
Строить объект начали еще до утверждения проектной документации, но детский сад еще не достроен. С обвиняемого взяли подписку о невыезде – он полностью признал свою вину.