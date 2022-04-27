Корпорация МСП опубликовала данные о спросе на продукцию малого и среднего бизнеса

Корпорация МСП опубликовала данные о спросе на продукцию малого и среднего бизнеса
Корпорация МСП опубликовала данные о спросе на продукцию малого и среднего бизнеса
Сегодня, 18:56ОбществоФото: мсп.рф
На платформе МСП.РФ оцифрован и представлен спрос крупных производственных компаний и ретейлеров из Российской Федерации и Беларуси на поставку товаров в рамках сервиса «Производственная кооперация и сбыт».

Малый и средний бизнес сможет в режиме реального времени находить необходимые сведения и направлять коммерческое предложение. Об этом информирует rg.ru.

На платформе выложены данные о более чем 11 000 позиций. Купить сельскохозяйственную продукцию могут как крупные компании, так и мелкие рестораны, кафе, отели.

Благодаря новой функции крупные компании и ретейлеры найдут для себя проверенных МСП-поставщиков, в том числе импортозамещающей продукции, а малый и средний бизнес получит дополнительный канал сбыта своих товаров. Выбрать себе поставщика в конкретном субъекте РФ реально через реестр поставщиков продуктов питания.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич сообщил, что сервис помогает малому и среднему бизнесу из сферы производства и сельского хозяйства найти проверенных поставщиков и покупателей своих товаров. Это некая онлайн-биржа контактов, а также каталог продукции проверенных поставщиков и покупателей. К примеру, реестр поможет рестораторам найти поставщика продуктов питания. Крупные производственные предприятия смогут найти замену ушедшим зарубежным компаниям и восстановить цепочки поставок продукции.

Одновременно для бизнесменов в рамках платформы появился доступ к данным о долгосрочном спросе на товары крупных компаний с государственным участием. Сегодня оцифровано и размещено около 3 000 позиций.

По словам Исаевича, бизнес может изучить спрос и направить заявку на участие в программе «Выращивание» для подготовки к закупкам по 223-ФЗ. Ее станут реализовывать в пилотном режиме.

Цифровую платформу создали Корпорация МСП и Министерство экономического развития Российской Федерации. Она заработала в начале февраля текущего года. Проект развивается в соответствии с национальным проектом по поддержке бизнеса.

Со старта запуска сервиса «Производственная кооперация и сбыт» в начале апреля в реестр промышленных компаний включили 13 000 фирм. Сейчас их общее количество достигло 22 000.

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