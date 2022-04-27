Потепление до +27 градусов ожидается в Новосибирске в мае

В мае в Новосибирске ожидается от +8 до +27 градусов. Средняя дневная установится на отметке +17,5 по Цельсию, а сильных перепадов синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра не прогнозируют.
Согласно данным популярного онлайн-сервиса погоды Gismeteo, в мае будет шесть дней жары. 8 мая потеплеет до +21 градуса, после 23 числа и до конца месяца в Новосибирске ожидается до +27.
Длительные майские выходные, с 1 по 8 мая, порадуют новосибирцев солнечными днями и потеплением до +10 до +21 градуса. Однако в праздник Победы 9 мая город накроют дожди и прохлада до +11.
«Яндекс.Погода» прогнозирует несколько дождливых дней в середине мая. При этом в среднем воздух, по их данным, прогреется до +17 градусов. Самым жарким днем отмечена суббота, 14 мая – воздух прогреется до +19 градусов.