Примерно 80% жителей Якутии хотят получать информацию о работе депутатов

Примерно 80% жителей Якутии хотят получать информацию о работе депутатов
Примерно 80% жителей Якутии хотят получать информацию о работе депутатов
Сегодня, 20:09ОбществоФото: pxhere.com
Портал Сахапарламент.ру провел опрос, показавший, что около 80% жителей Якутии уверены в необходимости информирования населения о деятельности народных избранников.

46,6% опрошенных заявили, что интересуются данными о работе депутатов часто. 34,9% отметили, что информация на данную тему волнует их время от времени, пишет ysia.ru.

Сообщается, что опрос проводился в апреле текущего года. Участие в нем приняли 330 жителей Якутии и 550 представителей законодательных структур.

В последней категории было 45% депутатов поселенческих органов, 41% депутатов органов районного самоуправления, и 4,5% составили представители Госсобрания (Ил Тумэн).

Ранее организаторы опроса сообщали, что многие якутские депутаты не хотят светиться в прессе, из-за чего обычные граждане мало знают об их работе.

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