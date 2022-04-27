Примерно 80% жителей Якутии хотят получать информацию о работе депутатов

46,6% опрошенных заявили, что интересуются данными о работе депутатов часто. 34,9% отметили, что информация на данную тему волнует их время от времени, пишет ysia.ru.
Сообщается, что опрос проводился в апреле текущего года. Участие в нем приняли 330 жителей Якутии и 550 представителей законодательных структур.
В последней категории было 45% депутатов поселенческих органов, 41% депутатов органов районного самоуправления, и 4,5% составили представители Госсобрания (Ил Тумэн).
Ранее организаторы опроса сообщали, что многие якутские депутаты не хотят светиться в прессе, из-за чего обычные граждане мало знают об их работе.