Радоница в 2022 году – какого числа главный Родительский день у православных

Радоница в 2022 году – какого числа главный Родительский день у православных
Радоница в 2022 году – какого числа главный Родительский день у православных
Сегодня, 17:40ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Радоница – это день, когда люди посещают своих усопших родственников на кладбище. Какого числа Родительский день в 2022 году - пишет Atas.info

Радоница или по народному «Родительский день» является днем для посещения кладбища – этот день проходит спустя 9 дней после Пасхи.

Какого числа Радоница (Родительский день) в 2022 году

Дата Радоницы каждый год меняется – она обычно проходит во вторник после Пасхальной недели. В этом году число выпадет на 3 мая, а в церквях в этот день служат полную панихиду, но с пасхальными песнопениями.

При этом в этот день запрещается пить алкогольные напитки даже на кладбище – стоит приберечь бутылочку горячительного на другой день, но мало кто это соблюдает.

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