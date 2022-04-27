Zara опровергла открытие магазинов в Новосибирске с 30 апреля

Zara опровергла открытие магазинов в Новосибирске с 30 апреля
Zara опровергла открытие магазинов в Новосибирске с 30 апреля
Сегодня, 08:41ОбществоФото: atas.info
На сайте бренда произошёл технический сбой.

Магазины бренда Zara не откроются в Новосибирске с 30 апреля, как было указано на их официальном сайте вчера 26 апреля. Об этом сообщили в испанской группе компаний Inditex.

На днях на сайте Zara появилась информация о возобновлении работы магазинов в торговых центрах «Аура», «Галерея Новосибирск» и «Мега» уже в конце апреля. Также подобное наблюдалось с брендами Bershka и Pull&Bear.

Ранее в PR-отделе «Ауры» Atas.info на вопросы о возможном возвращении брендов сообщили, что не могут прокомментировать эту информацию.

Открытие магазинов Zara опровергли в компании Inditex, пишет РБК. Оказалось, что на сайте произошел технический сбой.

Напомним, в Новосибирске закрылись Zara, Bershka и Pull&Bear ещё в начале марта 2022 года. Мы показывали, как выглядят торговые центры без любимых брендов.

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