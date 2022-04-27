Звездопад Эта-Аквариды начался в небе над Новосибирском

Новосибирцы смогут наблюдать звездопад Эта-Аквариды уже сегодня, 27 апреля. Метеорный поток будет активен до 28 мая 2022 года.
По словам астрономов, звездопад Эта-Аквариды происходит, когда земля проходит сквозь шлейф частиц кометы Галлея. Это случается в мае и октябре.
Известно, что сейчас метеорный поток будет достаточно слабый. Пик его активности выпадет на ночь с 5 на 6 мая.
Специалисты уточняют, что в начале мая число метеоров будет достигать 50 в час. Звездопад советуют наблюдать на рассвете за пределами города, где не помешают уличные фонари.