Звездопад Эта-Аквариды начался в небе над Новосибирском

Звездопад Эта-Аквариды начался в небе над Новосибирском
Звездопад Эта-Аквариды начался в небе над Новосибирском
Сегодня, 10:22ОбществоФото: pixabay.com
Пик активности метеорного потока Эта-Аквариды ожидается ночь с 5 по 6 мая.

Новосибирцы смогут наблюдать звездопад Эта-Аквариды уже сегодня, 27 апреля. Метеорный поток будет активен до 28 мая 2022 года.

По словам астрономов, звездопад Эта-Аквариды происходит, когда земля проходит сквозь шлейф частиц кометы Галлея. Это случается в мае и октябре.

Известно, что сейчас метеорный поток будет достаточно слабый. Пик его активности выпадет на ночь с 5 на 6 мая.

Специалисты уточняют, что в начале мая число метеоров будет достигать 50 в час. Звездопад советуют наблюдать на рассвете за пределами города, где не помешают уличные фонари.

Материалы по теме:
Новосибирск
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы