«Проверяют приезжих»: на оспу обезьян в новосибирском аэропорту

«Проверяют приезжих»: на оспу обезьян в новосибирском аэропорту
«Проверяют приезжих»: на оспу обезьян в новосибирском аэропорту
Сегодня, 12:13ОбществоФото: pixabay.com

Новосибирский аэропорт Толмачево усилил контроль из-за оспы обезьян

Соблюдение и контроль санитарно-эпидемиологических норм усилили в новосибирском аэропорту из-за бушующей в ряде стран оспы обезьян. Подобное происходит по многих регионах России.

Как рассказали журналистам в Роспотребнадзоре, у всех прибывших в Новосибирскую область проверяют температуру тела – в целом контроль усилен. Эта процедура обязательная и действует ещё с начала пандемии.

Стоит отметить, в нашей стране ещё нет зарегистрированных случаев оспы обезьян. Её наблюдают в Европе и США. Пациенты жалуются на боли в мышцах, волдыри и температура.

Напомним, ранее в разговоре с Atas.info вирусолог Сергей Нетесов рассказал, что оспу обезьян могут подхватить наши туристы в Африке, если не будут соблюдать санитарные нормы – мыть фрукты и следить за едой на столе.

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