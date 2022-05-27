«Проверяют приезжих»: на оспу обезьян в новосибирском аэропорту

Как рассказали журналистам в Роспотребнадзоре, у всех прибывших в Новосибирскую область проверяют температуру тела – в целом контроль усилен. Эта процедура обязательная и действует ещё с начала пандемии.
Стоит отметить, в нашей стране ещё нет зарегистрированных случаев оспы обезьян. Её наблюдают в Европе и США. Пациенты жалуются на боли в мышцах, волдыри и температура.
Напомним, ранее в разговоре с Atas.info вирусолог Сергей Нетесов рассказал, что оспу обезьян могут подхватить наши туристы в Африке, если не будут соблюдать санитарные нормы – мыть фрукты и следить за едой на столе.