Роддом №25 могут закрыть из-за низкой заполняемости в Новосибирске

Роддом №25 могут закрыть из-за низкой заполняемости в Новосибирске
Роддом №25 могут закрыть из-за низкой заполняемости в Новосибирске
Сегодня, 11:30ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Родильное отделение больницы №25 на улице Власова, 4 в Новосибирске могут закрыть. На территории этого комплекса находятся отделения женской консультации, куда приезжают беременные со всех районов города.

В роддоме некоторое время фиксируют низкую посещаемость. Это может быть связано с открытием неподалеку Областного перинатального центра, пишет НГС.

Сотрудники несколько раз видели комиссию из министерства здравоохранения Новосибирской области. Речь могла идти о перепрофилировании роддома в онкологический центр.

"Если решение о перераспределения потока рожениц из этого роддома будет принято, мы об этом сообщим. Сейчас роддом работает в обычном режиме", - рассказали Atas.info в областном Минздраве.

Сейчас больница продолжает работать в штатном режиме.

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