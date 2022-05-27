Роддом №25 могут закрыть из-за низкой заполняемости в Новосибирске

Родильное отделение больницы №25 на улице Власова, 4 в Новосибирске могут закрыть. На территории этого комплекса находятся отделения женской консультации, куда приезжают беременные со всех районов города.

В роддоме некоторое время фиксируют низкую посещаемость. Это может быть связано с открытием неподалеку Областного перинатального центра, пишет НГС. Сотрудники несколько раз видели комиссию из министерства здравоохранения Новосибирской области. Речь могла идти о перепрофилировании роддома в онкологический центр. "Если решение о перераспределения потока рожениц из этого роддома будет принято, мы об этом сообщим. Сейчас роддом работает в обычном режиме", - рассказали Atas.info в областном Минздраве. Сейчас больница продолжает работать в штатном режиме.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter