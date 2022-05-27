Штормовой ветер и ливень с грозой обрушатся на Новосибирскую область в ближайшие дни

Штормовой ветер и ливень с грозой обрушатся на Новосибирскую область в ближайшие дни
Штормовой ветер и ливень с грозой обрушатся на Новосибирскую область в ближайшие дни
Сегодня, 17:57ОбществоФото: Павел Мирошников

Дожди и грозы придут в Новосибирскую область

Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Новосибирской области 29 мая. Синоптики составили прогноз погоды на ближайшие дни.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в субботу, 28 мая, Новосибирск и область накроет жара до +27 градусов. Осадков в этот выходной день не предвидится. Однако стоит ожидать сильного ветра до 14 м/с в отдаленных районах.

Уже с 29 мая в регионе погода переменится: при температуре воздуха +25…+30 нагрянут дожди с грозами. С воскресенья по понедельник ветер будет усиливаться до 16 м/с. Также во вторник, 31 числа лучше прихватить зонт – придут дожди.

Аналогичный прогноз на последний день весны дают специалисты Gismeteo. Обещают дожди и 23 градуса тепла. При этом в грядущие выходные по их данным осадков не будет в областном центре, только столбики термометра снизятся до +15.

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