Штормовой ветер и ливень с грозой обрушатся на Новосибирскую область в ближайшие дни

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в субботу, 28 мая, Новосибирск и область накроет жара до +27 градусов. Осадков в этот выходной день не предвидится. Однако стоит ожидать сильного ветра до 14 м/с в отдаленных районах.
Уже с 29 мая в регионе погода переменится: при температуре воздуха +25…+30 нагрянут дожди с грозами. С воскресенья по понедельник ветер будет усиливаться до 16 м/с. Также во вторник, 31 числа лучше прихватить зонт – придут дожди.
Аналогичный прогноз на последний день весны дают специалисты Gismeteo. Обещают дожди и 23 градуса тепла. При этом в грядущие выходные по их данным осадков не будет в областном центре, только столбики термометра снизятся до +15.