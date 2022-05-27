«Сибирский огонь»-2022 проведут в новом месте под Новосибирском

«Сибирский огонь»-2022 проведут в новом месте под Новосибирском
«Сибирский огонь»-2022 проведут в новом месте под Новосибирском
Сегодня, 12:59ОбществоФото: Федор Ушаков / с сайта "Сибирский огонь"
Фестиваль исторической реконструкции «Сибирский огонь»-2022 состоится недалеко от деревни Большой Оёш под Новосибирском. Организаторы поменяли площадку – её утвердили в минкультуры региона.

Ещё несколько недель назад реконструкторы сообщали Atas.info, что местом проведения фестиваля выбрали озеро Малиновское под наукоградом Кольцово. Однако сейчас стало известно о другой территории праздника.

«Темой «Сибирского огня» будет «Античность». Там развернут полевой лагерь легионеров Древнего Рима», - рассказывают организаторы.

До площадки можно будет добраться на электричке, автомобиле или автобусе. Многие гости уже отметили, что для них этот путь даже комфортнее.

Отметим, фестиваль «Сибирский огонь» проводят в Новосибирской области каждый год и каждый раз организаторы перевоплощаются в исторических деятелей, либо крестьян и воинов. На месте много различных зон, где можно пострелять, понаблюдать за боями и многое другое.

Материалы по теме:
НовосибирскНовосибирская область
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы