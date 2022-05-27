«Сибирский огонь»-2022 проведут в новом месте под Новосибирском

Отметим, фестиваль «Сибирский огонь» проводят в Новосибирской области каждый год и каждый раз организаторы перевоплощаются в исторических деятелей, либо крестьян и воинов. На месте много различных зон, где можно пострелять, понаблюдать за боями и многое другое.