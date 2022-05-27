«Сибирский огонь»-2022 проведут в новом месте под Новосибирском

Ещё несколько недель назад реконструкторы сообщали Atas.info, что местом проведения фестиваля выбрали озеро Малиновское под наукоградом Кольцово. Однако сейчас стало известно о другой территории праздника.
«Темой «Сибирского огня» будет «Античность». Там развернут полевой лагерь легионеров Древнего Рима», - рассказывают организаторы.
До площадки можно будет добраться на электричке, автомобиле или автобусе. Многие гости уже отметили, что для них этот путь даже комфортнее.
Отметим, фестиваль «Сибирский огонь» проводят в Новосибирской области каждый год и каждый раз организаторы перевоплощаются в исторических деятелей, либо крестьян и воинов. На месте много различных зон, где можно пострелять, понаблюдать за боями и многое другое.