Интеллектуально разгрузиться: зачем нудисты ходят на «голый» пляж в Новосибирске

Новосибирцы отправились на пляжи после запрета Роспотребнадзора

В Академгородке Новосибирска есть небольшой нудистский пляж, на котором отдыхают десятки городских жителей. Однако нудисты не раз сталкивались с неприятностями из-за своих пристрастий. Почему все-таки пляж пользуется огромной популярностью?

Среди нудистов можно встретить как молодежь, так и пенсионеров. Все они разных профессий – дальнобойщики и даже учителя. На выходных, 25 и 26 июня на пляже отдыхали, играли в волейбол и загорали. По словам одного из отдыхающих, он приходит на пляж отдохнуть и «разгрузиться». Мужчина не боится, что встретит своих знакомых и что на него осуждающе посмотрят – ему просто комфортно. «Я сюда на выходных приезжаю отдохнуть от работы, интеллектуально разгрузиться. Здесь среда другая, никого из коллег нет», — рассказал новосибирец «АиФ Новосибирск».

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