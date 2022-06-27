Когда пройдет авиашоу-2022 на аэродроме Мочище под Новосибирском

Когда пройдет авиашоу-2022 на аэродроме Мочище под Новосибирском
Когда пройдет авиашоу-2022 на аэродроме Мочище под Новосибирском
27 июня, 14:07ОбществоФото: vk.com/club149949773
Крупное авиационное шоу в 2022 году пройдет в прежнем формате на новосибирском аэродроме Мочище. Два предыдущих года праздник авиации не проводили из-за угрозы распространения коронавируса

Авиашоу на аэродроме Мочище пройдет 31 июля 2022 года. Принципиальное решение об этом принято, однако о составе участников и конкретной программе говорить пока преждевременно, сообщил руководитель аэродрома Александр Осокин.

В 2020-21 годах авиационный праздник не проводили из-за запрета на массовые мероприятия в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Ежегодное авиашоу – одна из визитных карточек Новосибирска. Десятки тысяч зрителей собираются на фестиваль, чтобы увидеть выступления асов высшего пилотажа групповые авиационные выступления и захватывающие выступления парашютистов.

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