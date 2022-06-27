Когда в Новосибирск вернется 30-градусная жара – погода на первую неделю июля 2022

Когда в Новосибирск вернется 30-градусная жара – погода на первую неделю июля 2022
Когда в Новосибирск вернется 30-градусная жара – погода на первую неделю июля 2022
27 июня, 14:23ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi

Адская жара вернется после череды ливней в Новосибирск к середине июля

Жаркие дни без дождей придут в Новосибирск только во второй декаде июля. Такой прогноз составили специалисты онлайн-сервисов погоды.

В ближайшие дни 30-градусной жары в городе не предвидится, сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр. К тому, же ожидаются дожди с грозами и ураганные ветры с порывами до 18 м/с.

Фото:скриншот Яндекс.Погода

По данным «Яндекс.Погоды», июлю начнется с ливня и +17 градусов. Только 3 июля воздух прогреется до +23, будет солнечно и облачно. Потепления новосибирцам стоит ждать 6 и 10 июля. Столбики термометра в эти дни поднимутся до +25.

А вот специалисты Gismeteo обещают жителям Новосибирска 30-градусную жару 6 июля. Однако предупреждают, что такой теплый день могут омрачить дожди. Уже на второй неделе второго летнего месяца ожидаются теплые дни без осадков, но и они не будут аномально жаркими.

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