Сердечники стали умирать реже в Новосибирской области – данные привели врачи

Сердечники стали умирать реже в Новосибирской области – данные привели врачи
Сердечники стали умирать реже в Новосибирской области – данные привели врачи
27 июня, 17:58ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi

В Новосибирской области стали реже умирать люди с заболеваниями сердца

Врачи фиксируют снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Новосибирской области в 2022 году. Статистику привели кардиологи на заседании в правительстве региона 27 июня.

Главный кардиолог области Оксана Деничева рассказала, что за 2021 год скончалось на 3,9% меньше пациентов с нарушением кровообращения, чем было годом ранее. Причинами тому стали улучшение ситуации с коронавирусом, а также пополнение штата врачей-кардиологов.

Таким образом, вернулась диспансеризация и заболевания сердца стали выявлять чаще. Сейчас практически все пациенты находятся под наблюдением.

«Для сохранения таких показателей необходимо расширить перечень диагностических процедур. Также создать 3-уровневую систему оказания медпомощи сердечникам», - рассказали на заседании.

За последние годы летальность снизилась, а вот случаев первичной сердечно-сосудистой заболеваемости стало больше.

Материалы по теме:
НовосибирскНовосибирская областьврач
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Регионы