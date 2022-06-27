«Все загоны вытоптали»: давка на Дне города и перекрытие дорог в Новосибирске

Новосибирцы пожаловались на давку из-за перекрытия дорог на День города

В воскресенье, 26 июня в Новосибирске прошел День города. На концерт и фейерверк пришли посмотреть тысячи человек (без преувеличения). Когда торжество закончилось, на Михайловской набережной образовались многокилометровые очереди в транспорт, а также гигантские пробки.

Новосибирцы пожаловались на давку в соцсетях. В связи с праздником была перекрыта улица Большевистская, а также было ограничено движение по Октябрьскому мосту и закрыта станция метро «Речной вокзал». По словам городских жителей, люди просто не могли выбраться с набережной, пришлось искать обходные пути. «Перекрыли Большевистскую (в сторону центра), автомобили отправляют через левый берег ехать. Нам до дома было 30 метров, поехали через Бугринский и опять на разворот, и опять на правый…»; «Мы больше часа стояли без движения на Бердском шоссе. Люди с дач домой вернуться не могли»; «Все загоны вытоптали», – написали пользователи в Telegram-канале «АСТ Black».

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter