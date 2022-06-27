Выпускница НГУ с сине-желтыми лентами оправдалась за образ после скандала

Как раньше писал журналист сайта, молодая сибирячка пришла на выпускной в университет, как и все - в черной мантии. Однако от других ребят её отличал «провокационный» образ, а именно сине-желтые ленты в волосах и ожерелье с матерной надписью.
Сама девушка в разговоре с нами заявила, что украшения к наряду не относились к политике. Это способ самовыражения.
«Говорить о значении лент в волосах, это примерно то же самое, что отвечать на вопрос "что хотел сказать автор" – достаточно бессмысленно. То, что обо мне писали построено на домыслах и предположениях. На мне, как и на всех моих однокурсниках, была надета черная мантия. И я не делала заявлений о том, что ленты в моих волосах что-то символизируют», - пояснила выпускница.
Однокурсники анонимно рассказывали, что девушка заранее подготовилась к этому событию: купила ленты, зазывала всех присоединиться к флешмобу. При этом сама героиня всё отрицает.
«Я купила эти ленты в ближайшем цветочном магазине за два часа до выпускного. Помимо прочего, в новости большое внимание уделено украшению на моей шее. На самом деле эта цепочка - парное украшение с моим бывшим парнем, которое я практически не снимаю больше года. Это может подтвердить любой человек, который хотя бы изредка видит меня лично. Украшение никак не связано с моей прической и не является публичным заявлением», - говорит девушка.
Собеседница также заявила, что новости о ней в таком ключе могут повлиять на образ НГУ. Со слова девушки, пока с ней по этому поводу не разговаривали, однако наши источники в университете утверждают, что преподаватели проводили со студентами профилактическую беседу.