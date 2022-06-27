Выпускница НГУ с сине-желтыми лентами оправдалась за образ после скандала

История выпускницы НГУ, которая пришла на вручение дипломов в сине-желтых лентах, вызвала общественный резонанс. Девушка решила расставить все точки над i, рассказав Atas.info, чем вызван такой выбор прически на выпуск.

Как раньше писал журналист сайта, молодая сибирячка пришла на выпускной в университет, как и все - в черной мантии. Однако от других ребят её отличал «провокационный» образ, а именно сине-желтые ленты в волосах и ожерелье с матерной надписью. Сама девушка в разговоре с нами заявила, что украшения к наряду не относились к политике. Это способ самовыражения. «Говорить о значении лент в волосах, это примерно то же самое, что отвечать на вопрос "что хотел сказать автор" – достаточно бессмысленно. То, что обо мне писали построено на домыслах и предположениях. На мне, как и на всех моих однокурсниках, была надета черная мантия. И я не делала заявлений о том, что ленты в моих волосах что-то символизируют», - пояснила выпускница. Однокурсники анонимно рассказывали, что девушка заранее подготовилась к этому событию: купила ленты, зазывала всех присоединиться к флешмобу. При этом сама героиня всё отрицает. «Я купила эти ленты в ближайшем цветочном магазине за два часа до выпускного. Помимо прочего, в новости большое внимание уделено украшению на моей шее. На самом деле эта цепочка - парное украшение с моим бывшим парнем, которое я практически не снимаю больше года. Это может подтвердить любой человек, который хотя бы изредка видит меня лично. Украшение никак не связано с моей прической и не является публичным заявлением», - говорит девушка. Собеседница также заявила, что новости о ней в таком ключе могут повлиять на образ НГУ. Со слова девушки, пока с ней по этому поводу не разговаривали, однако наши источники в университете утверждают, что преподаватели проводили со студентами профилактическую беседу.

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