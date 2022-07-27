Новосибирск стал центром международной сертификации клиник Сибири

Новосибирск стал центром международной сертификации клиник Сибири
Новосибирск стал центром международной сертификации клиник Сибири
Вчера, 17:09ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Клиники Сибирского федерального округа начнут получать международные сертификаты на лечение иностранных пациентов из Новосибирска. Такими полномочиями наделила система Patients International, поделились с Atas.info представители Новосибирского медицинского кластера.

Теперь в Сибири смогут принимать на лечение туристов из других стран. Все процедуры будут проводить по высоким стандартам международного сервиса.

«Высочайший уровень сибирской медицины известен далеко за пределами нашей страны. Пациенты из других стран не редкость в клиниках Новосибирска, Томска и других городов нашего округа. Но для того, чтобы людей направляли на лечение в наши клиники системно, медицинским организациям не хватает подтверждения, что уровень клиники соответствует международным стандартам. Этот пробел и позволит исправить наделение Новосибирского медицинского кластера полномочиями представителя сертифицирующей организации. Также клиники могут получить государственную поддержку на прохождение такой сертификации», - рассказала глава НМК и сети клиник для всей семьи «1+1» Татьяна Тищенко.

Сертификаты выдадут клиникам до конца 2023 года.

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