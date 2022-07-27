Пенсии военным в 2022: почему не доплачивают, когда начнут получать в полном размере

Пенсии военным в 2022: почему не доплачивают, когда начнут получать в полном размере
Пенсии военным в 2022: почему не доплачивают, когда начнут получать в полном размере
Вчера, 16:43ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Военным пенсионерам дополнительно проиндексировали пенсии с 1 июня 2022 года на 10%. Они стали получать больше, но всё же не в полном объёме. Почему военнослужащим не доплачивают, рассказал Atas.info депутат Госдумы от Новосибирской области Ренат Сулейманов.

«Пенсия военнослужащих составляет 74% от того, что им положено по закону. И правительство РФ каждый год вносит через Госдуму эту унизительную поправку, которая позволяет не доплачивать. А повышение пенсии на 10% в этом году они получили», - сказал Сулейманов.

По словам депутата, у военных свой порядок расчета пенсий. Они получают лишь часть выплаты, размер которой определяется на основании денежного довольствия и срока службы. Согласно законодательству, это связано с понижающим коэффициентом (ПК) – его начали применять при расчетах с 1 января 2012 года.

Напомним, Дмитрий Медведев, будучи на посту президента России в 2011 году утвердил новые правила исчисления зарплаты военным, которая в итоге выросла второе. Одновременно с этим поднялись бы и пенсии. Но это могло сильно повлиять на экономику страны так, как пенсионеров было больше, чем действующих военнослужащих. Поэтому надбавку выплаты ограничили.

ПК составлял 54%, а ежегодная прибавка 2%. Таким образом, власти планировали довести пенсии до 100% к 2035 году. На 2022-й ПК равен 74%, а уже в октябре он установится на отметке 85,5%.

Стоит отметить, на сегодняшний день некоторые военнослужащие получают полную пенсию. К ним относятся участники ВОВ, работники прокуратуры, Следкома, военные судьи по делам ВС РФ.

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