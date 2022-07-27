"Уголь во рту": как живет село в окружении разрезов в Новосибирской области (видео)

Редакционная машина медленно продвигается по грунтовой дороге, ведущей к селу Харино со стороны Искитима. Она словно после бомбежки, вся усеяна громадными глубокими ямами. Автор этих строк недоумевает – несколько лет назад проезжал здесь на велосипеде, и дорога была в полном порядке. Что могла случиться с покрытием, если тут ездят только немногочисленные селяне? Возможный ответ приходит сам собой. На горизонте вырастают гигантские отвалы открытого угольного разреза "Восточный". Такого инопланетного пейзажа здесь тоже несколько лет назад не было.