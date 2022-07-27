В Новосибирске начали сбор подписей в защиту арестованного ученого Маслова

В Новосибирске начали сбор подписей в защиту арестованного ученого Маслова
В Новосибирске начали сбор подписей в защиту арестованного ученого Маслова
Вчера, 17:19ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Институт теоретической и прикладной механики им. Христиановича СО РАН объявил сбор подписей в защиту арестованного ученого Анатолия Маслова за государственную измену.

В издании «Родные берега» уточнили, что сотрудники института и научное сообщество России в плохом моральном состоянии после ареста ученого из-за того, что уголовное преследование таких лиц уже стало системным.

По их словам, такие действия со стороны правоохранительных органов приводят к оттоку научной молодежи из авиационного направления, а также это снижает мотивацию в новых открытиях.

Напомним, что ученого ИТПИ СО РАН Анатолия Маслова задержали в Новосибирске по подозрению в госизмене вслед за заведующего лабораторией НГУ Дмитрия Колкер, которого отправили в московское СИЗО прямо из новосибирской больницы, где тот проводил последние месяцы на последней стадии рака.

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