Жителей Новосибирска атакуют: нашествие клещей, убийство 17-летней девушки и стрельба

В Новосибирске произошло множество страшных событий, которые затрагивают местных жителей – люди заражаются ку-лихорадкой от клещей, 17-летнюю девушку убил её молодой человек из ревности, стрельба в Ленинском районе – самые интересные новости на 27 июля от Atas.info.

Жестокое убийство: резал пока не перестала шевелиться 27-летний мужчина приревновал свою 17-летнюю девушку – она накануне скинула другому парню интимные фотографии, а также хотела уйти от него, но он заявил, что она будет только его, поэтому он догнал её в ночное время на улице в Новосибирске и ударил не менее 15 раз ножом в грудь, живот и шею. Парня задержали, а затем выяснили, что он был судим за аналогичное преступление, когда порезал несовершеннолетнюю девушку – ему на тот момент было 22 года. Однако возлюбленная выжила, а его не посадили – зачли время, проведенное в СИЗО, и отпустили в зале суда. Клещи не дают покоя жителям Новосибирской области Специалисты обнаружили у двух укушенных клещем жителей Новосибирской области ку-лихорадку – это тяжелое заболевание, которое проявляется очень редко. Например, последний раз она была зафиксирована более 10 лет назад. Пациенты тяжело переживают данную болезнь, поэтому от неё нужно заранее вакцинироваться. Перестрелка в Ленинском районе – пулей выбило глаз В Ленинском районе Новосибирска в ночь на 27 июля тоже было неспокойно – там поссорились двое мужчин и один из них открыл стрельбу. Очевидцы утверждают, что одному из пострадавших выбило пулей глаз, а затем скорая помощь в срочном порядке доставила обоих в медицинское учреждение.

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