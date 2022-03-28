Банк Хоум Кредит увеличит ставки по вкладам и накопительному счету

С 1 апреля нынешнего года Банк Хоум Кредит планирует изменить процентные ставки по нескольким рублевым вкладам. В частности, ставка по вкладам на год вырастет до 16%, а по вкладам на три и шесть месяцев - понизится до 18% и 17% соответственно.

Как рассказал директор по клиентскому сервису Банка Хоум Кредит Дмитрий Маслов, процентные ставки по вкладам в финансово-кредитном учреждении находятся на исторически высоких уровнях, что очень привлекательно с точки зрения накопления сбережений, пишут "Новые Известия". Он пояснил, что ситуация на рынке меняется быстро, и в такое время важно грамотно планировать и принимать взвешенные финансовые решения. Поэтому заранее сообщается о грядущем изменении ставок по вкладам в нашем банке – чтобы все желающие успели оформить их по выгодным условиям и зафиксировать эту доходность, резюмировал Маслов. Отмечается, что вклады на любой срок возможно открыть, начиная всего с одной тысячи рублей - в приложении, интернет-банке или в офисах Банка Хоум Кредит. Эти вклады можно пополнять в течение недели со дня открытия на сумму от тысячи рублей. С условиями обслуживания можно ознакомиться на сайте Банка Хоум Кредит. Помимо этого, изменятся условия начисления процентов по накопительным счетам, открытым с 1 августа 2021 года. Для того, чтобы получить максимум доходности (22% годовых), необходимо каждый месяц совершать оплату дебетовыми и кредитными картами “120 дней без %” и “Кредитная Польза” либо картами рассрочки Банка Хоум Кредит покупки на сумму от пятидесяти тысяч рублей совокупно по всем картам. Кроме того, при совершении транзакций по картам от десяти тысяч рублей на остаток по накопительному счету будет начисляться 17% годовых, а во всех других случаях - 12% годовых. Уточняется, что повышенный процент начисляется на сумму остатка до полутора миллионов рублей, а если сумма больше, то на разницу будет начислено 10% годовых.

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