Два Солнца заметили жители Новосибирской области утром 28 марта

Два Солнца заметили жители Новосибирской области утром 28 марта
Два Солнца заметили жители Новосибирской области утром 28 марта
Сегодня, 10:34ОбществоФото: Анна Зубарева
Утром в понедельник, 28 марта, в небе над Новосибирской областью образовалось два Солнца. Одними из первых его заметили жители Искитима.

«А такое явление как называется? Сегодня утром, 28 марта, Новосибирская область», - пишет в социальной сети во «Вконтакте» сибирячка Анна Зубарева.

Знатоки астрономии прокомментировали сообщение женщины и заявили, что это явление носит название ложное Солнце. Что по-научному означает гало с паргелием.

В реальности это оптическое явление, которое появились из-за большого содержания кристалликов льда в перистых облаках. Так солнечный свет преломляется и возникает дуга над настоящим Солнцем – мы можем наблюдать их даже пять одновременно.

Фотографиями радуги из солнечных лучей поделились также жители Мурманска и Чукотки. Они отметили, что подобное небесное явление возникает при резких перепадах температур воздуха зимой.

Фото:Сергей Каверин

«Аномально! В Мурманске зимой бывает меняется температура от +5 до -20 за сутки, влага в воздухе кристаллизуется и появляются днем и ночью гало очень эффектные»

Фото:Лариса Вологина

«Явление очень необычное и завораживающее», - пишут подписчики группы «AstroAlert | Наблюдательная астрономия».

Напомним, в марте астрономы рассказывали о том, что в небе над Новосибирском можно будет увидеть Венеру в виде серпа.

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