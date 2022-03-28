Коронавирусные ограничения сняли в школах Новосибирской области

Коронавирусные ограничения сняли в школах Новосибирской области
Коронавирусные ограничения сняли в школах Новосибирской области
Сегодня, 14:35ОбществоФото: pixabay.com
Роспотребнадзор отменил ковидные ограничения в новосибирских школах из-за снижения детской заболеваемости. Соответствующие изменения в постановление СП 3.1/2.4.3598-20 опубликовало ведомство.

В регионе отмечается снижение детской заболеваемость COVID. Это подтверждал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«Школьники приступили к учёбе после каникул. Хочу отметить, что среди них и детей в детских садах коронавирусной инфекции не выявлено», - сказал градоначальник в ходе оперативного заседания 28 марта 2022 года.

Согласно новому порядку, за каждым классом больше не придётся закреплять отдельный кабинет. В связи с этим снята и социальная дистанция в 1,5 метра.

Кроме того, школьникам разрешат проводить массовые занятия на открытом воздухе. Заполняемость детских лагерей увеличена до 100%.

Также, от учеников не будут требовать справку после контакта с больным COVID-19. Дети вновь смогут встречаться на переменах в одно и то же время.

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