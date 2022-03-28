Весенний призыв в армию 2022 начнется на этой неделе: какого числа будет указ Путина

Весенний призыв в армию 2022 начнется на этой неделе: какого числа будет указ Путина
Весенний призыв в армию 2022 начнется на этой неделе: какого числа будет указ Путина
Сегодня, 09:50ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Весенний призыв в армию России в 2022 году стартует уже в ближайшие дни – когда Путин издаст указ

Президент РФ Владимир Путин по уже сложившейся традиции должен объявить начало весеннего призыва в армию в последних числах марта 2022 года. Сроки будут обозначены в указе, а сам призыв начинается 1 апреля и заканчивается 15 июля.

Проходить срочную службу в армии РФ призовут мужчин от 18 до 27 лет, длительность – один год. В среднем весной уходят служить более 130 тысяч человек. Указ о призыве должен подписать президент – Владимир Путин ежегодно делает это в конце марта.

Выходит так, что повестку молодым людям нужно будет ждать уже с 1 апреля 2022 года. При этом изначально многие считали, что нужно будет приходить в военкомат военнообязанным даже без повестки, но Госдума не стала в этот раз рассматривать законопроект.

Весенний призыв в этом году пройдет по старым правилам, а рассмотрение закона об изменении плана вручения повестки пройдет в апреле.

Напомним, что президент России Владимир Путин 8 марта 2022 заявил, что в боевых действиях в ходе спецоперации на Украине не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. Не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса.

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