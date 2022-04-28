Банк Хоум Кредит завоевал две награды премии «Банк года»

«Банк года» входит в число главных событий финансового рынка РФ, помогающих людям ознакомиться с экспертной непредвзятой оценкой компаний и финансовых продуктов. За 15 лет с начала вручения премии организаторы успели раздать более 300 наград. Лучшими признавались банки, микрофинансовые организации, страховые и инвестиционные компании за пользующиеся спросом и выгодные финансовые продукты, высокий уровень клиентского сервиса и большой вклад в развитие отрасли.