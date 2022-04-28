Банк Хоум Кредит завоевал две награды премии «Банк года»

Оба продукта являются флагманами карточной линейки Банка Хоум Кредит, сообщает сайт newizv.ru.
Так, кредитка «120 дней без %» предоставляет «длинный» льготный период и бесплатное обслуживание. Хозяева данной карточки получают солидный кешбэк за покупки у партнеров. Ее выпускают с апреля 2021 года. Другим преимуществом кредитки стало рефинансирование займов по картам других банков.
Карта «Польза» признана дебетовой картой года. Она обслуживается бесплатно. Помимо этого, по карте можно переводить деньги в любые банки без комиссии и снимать наличные средства в рамках лимита в любом банкомате. Среди её плюсов — бесплатное начисление кешбэка.
Все эти преимущества назвали сами держатели карт от Банка Хоум Кредит и эксперты премии.
По словам директора по клиентскому сервису Банка Хоум Кредит Дмитрия Маслова, выбор экспертного совета и пользователей «Банки.ру» подтвердил, что финансовая организация предлагает на рынке конкурентоспособные, удобные, выгодные, востребованные продукты.
«Банк года» входит в число главных событий финансового рынка РФ, помогающих людям ознакомиться с экспертной непредвзятой оценкой компаний и финансовых продуктов. За 15 лет с начала вручения премии организаторы успели раздать более 300 наград. Лучшими признавались банки, микрофинансовые организации, страховые и инвестиционные компании за пользующиеся спросом и выгодные финансовые продукты, высокий уровень клиентского сервиса и большой вклад в развитие отрасли.