Банк Хоум Кредит завоевал две награды премии «Банк года»

Банк Хоум Кредит завоевал две награды премии «Банк года»

Банк Хоум Кредит завоевал две награды премии «Банк года»

Вчера, 22:44
Общество
Фото: pixabay.com
Премия «Банк года» от финансового портала «Банки.ру» досталась сразу двум продуктам Банка Хоум Кредит. Здесь имеются в виду кредитная карта «120 дней без %» и дебетовая карта «Польза».

Оба продукта являются флагманами карточной линейки Банка Хоум Кредит, сообщает сайт newizv.ru.

Так, кредитка «120 дней без %» предоставляет «длинный» льготный период и бесплатное обслуживание. Хозяева данной карточки получают солидный кешбэк за покупки у партнеров. Ее выпускают с апреля 2021 года. Другим преимуществом кредитки стало рефинансирование займов по картам других банков.

Карта «Польза» признана дебетовой картой года. Она обслуживается бесплатно. Помимо этого, по карте можно переводить деньги в любые банки без комиссии и снимать наличные средства в рамках лимита в любом банкомате. Среди её плюсов — бесплатное начисление кешбэка.

Все эти преимущества назвали сами держатели карт от Банка Хоум Кредит и эксперты премии.

По словам директора по клиентскому сервису Банка Хоум Кредит Дмитрия Маслова, выбор экспертного совета и пользователей «Банки.ру» подтвердил, что финансовая организация предлагает на рынке конкурентоспособные, удобные, выгодные, востребованные продукты.

«Банк года» входит в число главных событий финансового рынка РФ, помогающих людям ознакомиться с экспертной непредвзятой оценкой компаний и финансовых продуктов. За 15 лет с начала вручения премии организаторы успели раздать более 300 наград. Лучшими признавались банки, микрофинансовые организации, страховые и инвестиционные компании за пользующиеся спросом и выгодные финансовые продукты, высокий уровень клиентского сервиса и большой вклад в развитие отрасли.

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