Губернатор Травников вручил высокие награды выдающимся новосибирцам

Перед известными новосибирцами со словами благодарности за вклад в развитие региона выступил губернатор Новосибирской области. Он отметил коллективы, которые выдвинули достойных кандидатов, а также подчеркнул, как рад награждать людей, всю жизнь проработавших на благо региона.