Губернатор Травников вручил высокие награды выдающимся новосибирцам

Перед известными новосибирцами со словами благодарности за вклад в развитие региона выступил губернатор Новосибирской области. Он отметил коллективы, которые выдвинули достойных кандидатов, а также подчеркнул, как рад награждать людей, всю жизнь проработавших на благо региона.
«Вы настоящие труженики и профессионалы высокого уровня. Спасибо, что стремитесь быть полезными родине и людям. Об этом говорят ваши достижения», - произнес Андрей Травников.
Государственных наград удостоили ректора Новосибирского государственного медицинского университета Маринкина Игоря, заведующую отделением Болотнинской ЦРБ Семенову Светлану. Почетную грамоту президента России вручили замдиректора по учебно-производственной работе «Новосибирского колледжа легкой промышленности и сервиса» Тимофеевой Надежде, а благодарность главы государства - гендиректору акционерного общества «Новосибирскхлебопродукт» Соколову Сергею.
Знаком отличия «За заслуги перед Новосибирской области» отмечен Сергей Нетесов – профессор, доктор биологических наук, заведующий лабораторий вирусологии в НГУ. Также к награждению представили журналистов и деятелей культуры региона.