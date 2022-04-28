Губернатор Травников вручил высокие награды выдающимся новосибирцам

Губернатор Травников вручил высокие награды выдающимся новосибирцам
Губернатор Травников вручил высокие награды выдающимся новосибирцам
Сегодня, 18:47ОбществоФото: сайт Правительства НСО
Государственные и региональные награды вручили заслуженным деятелям Новосибирской области полпред президента России по Сибири Анатолий Серышев, губернатор Андрей Травников и зампредседателя Заксобрания Андрей Панфёров. Торжественная церемония состоялась 28 апреля в большом зале правительства НСО.

Перед известными новосибирцами со словами благодарности за вклад в развитие региона выступил губернатор Новосибирской области. Он отметил коллективы, которые выдвинули достойных кандидатов, а также подчеркнул, как рад награждать людей, всю жизнь проработавших на благо региона.

«Вы настоящие труженики и профессионалы высокого уровня. Спасибо, что стремитесь быть полезными родине и людям. Об этом говорят ваши достижения», - произнес Андрей Травников.

Фото:сайт Правительства НСО

Государственных наград удостоили ректора Новосибирского государственного медицинского университета Маринкина Игоря, заведующую отделением Болотнинской ЦРБ Семенову Светлану. Почетную грамоту президента России вручили замдиректора по учебно-производственной работе «Новосибирского колледжа легкой промышленности и сервиса» Тимофеевой Надежде, а благодарность главы государства - гендиректору акционерного общества «Новосибирскхлебопродукт» Соколову Сергею.

Фото:сайт Правительства НСО

Знаком отличия «За заслуги перед Новосибирской области» отмечен Сергей Нетесов – профессор, доктор биологических наук, заведующий лабораторий вирусологии в НГУ. Также к награждению представили журналистов и деятелей культуры региона.

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