Около 6 тысяч ветеранов осталось в Новосибирской области на 2022 год

Ещё в 2021 году их насчитывалось около 10 тысяч человек.

В Новосибирской области проживают около 6 000 ветеранов ВОВ, участников боевых действия, тружеников тыла. Об этом Atas.info рассказали в Пенсионном фонде России в преддверии Дня Победы. По данным регионального отделения ПФР, в Новосибирской области осталось около 6 тысячи заслуженных ветеранов войны на апрель 2022 года. Их численность сократилась по сравнению с прошлым годом, когда их насчитывалось около 10 тысяч. «Из них 738 – инвалиды и участники войны, также награжденные знаком «Жители блокадного Ленинграда» и бывшие узники концлагерей. 5 226 – труженики тыла, 2 635 – вдовы (вдовцы) инвалидов и участников боевых действий», - уточнили в ПФР. Всем ветеранам Новосибирской области оказывают поддержку в виде ежемесячных выплат и разовых ко Дню Победы. Размер пособия, как сказали в ПФР, зависит от категории получателя. «Инвалиды и участники войны получают по 6 328, 41 или 5 014,97 рублей, если пользуются бесплатными лекарствами, лечатся в санатории, не платят за проезд в общественном транспорте. Участникам боевых действий выплачивают по 4 746,28 рубля в месяц при отказе от соцпакета, либо с ним, но по 3 432,84 руб.», - отметили в ведомстве. Кроме того, дополнительную выплату начисляют в месяц бывшим детям и взрослым узникам гетто, участникам и инвалидам ВОВ – по 1000 рублей. Чуть меньше, 500 рублей, получают ежемесячно военнослужащие, проходившие службу в частях, не входивших в состав армии с 22 июля 1941 года по 3 сентября 1945-го. А также вдовы погибших на войне с Финляндией, Японией, на Великой Отечественной и блокадники. Ко Дню Победы по 10 000 выплатят инвалидам и участникам войны. В 2022 году эти деньги получат 310 ветеранов из Новосибирской области.

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