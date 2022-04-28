Приставы отняли Nissan у новосибирца и отдали жене за долг по алиментам

В Новосибирске судебные приставы отдали женщине автомобиль мужа-алиметщика марки Nissan March за долг в 400 тысяч рублей. Также за неуплату денег своему ребенку он рискует оказаться в тюрьме.
Как уточнили в УФССП по Новосибирской области, 44-летний мужчина по суду должен выплачивать на содержание ребенка 14 тысяч рублей. Однако он ограничивался всего парой тысяч.
«Образовалась задолженность на сумму около 400 тысяч рублей. Его автомобиль Nissan March передали бывшей супруге. В отношении жителя Заельцовского района возбуждено уголовное дело», - рассказали в ведомстве.
Приставы неоднократно предупреждали нерадивого отца об ответственности, но просьбы он игнорировал. Машину не удалось продать через аукцион и его передали жене в счет погашения задолженности.
Кроме того, за неуплату алиментов новосибирцу грозит колония. Санкция статьи ч.1 ст. 157 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до одного года.