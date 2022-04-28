Разбившийся под Новосибирском каскадер из «Бригады» Шилов не может говорить и дышать

Дочь знаменитого актера-каскадера Федора Шилова рассказала о состоянии отца спустя почти год после трагического падения на паралете под Новосибирском. Сейчас он находится на лечении в московском реабилитационном центре, где врачи делают всё возможно для восстановления его мозговых функций.

Несчастный трагический случай произошел с именитым каскадером Федором Шиловым 29 июля 2021 года в районе аэропорта в Бердске Новосибирской области. С товарищем – мастером спорта – он летал на паралете в рамках Всероссийского соревнования по сверхлёгкой авиации. Неудачное приземление обернулось для обоих многочисленными травмами – каскадер пострадал в большей степени. В Новосибирске Федор Шилов провел несколько месяцев. Местные врачи сделали две сложнейшие операции на таз и левую ногу. Её, по словам детей каскадера, собирали по частям. Когда он пребывал в медикаментозной коме, запустился процесс отмирания тканей головного мозга и по просьбе родных его перевезли домой - в Москву, где актера приняли в «Центр мозга». В этом центре, по словам семьи, актер прошел углубленный курс реабилитации. Здешние врачи проделали огромную работу, однако для полного восстановления требуется дополнительное лечение. Несколько дней назад Федора Шилова приняли в реабилитационный центр «Три сестры» и на здешних врачей родные возлагают большие надежды. «Мы очень хотим прогресса. Жена отца серьезно настроена на победу – её силе духа можно позавидовать. Очень надеемся на лучшее, хотя врачи, как обычно это бывает, прогнозы не дают. Единственное, знаем, что процесс восстановления затянется на долгие года. Эта клиника одна из немногих, кто вообще согласился принять такого больного. Если в России не помогут будем думать о зарубежных клиниках», - рассказала Atas.info дочь Екатерина. Фото: Екатерина Шилова Сейчас по словам дочери именитого каскадера, Федор не может самостоятельно дышать и говорить. В его теле различные трубки и катетеры, которые врачи не спешат снимать. Он находится в состоянии малого сознания – не реагирует на команды. «Вообще папа передает нам свои эмоции, мы их видим по одному взгляду. Он может нахмуриться, показать переживание – такое бывает, когда его перевозят куда-то или перекладывают. Видно, что ему, такому спортивному мужчине – это нелегко осознавать. Улыбается редко, однако радость в его глазах видна, особенно, когда с ним разговаривает жена. Бывают моменты, когда он даже не может сдержать слез», - поделилась Катя Шилова. Фото: Екатерина Шилова Крупной суммой помог семье благотворительный фонд «Артист», учрежденный Евгением Мироновым, Марией Мироновой и Игорем Верником. Представители запросили документы, чтобы узнать, в каких фильмах он снимался, потом перечислили деньги в реабилитационный центр, где знаменитый каскадер проходил лечение. К слову, заслуг у Федора Шилова предостаточно. Он является гонщиком, мастером спорта по автоспорту, кандидат в мастера спорта по сверхлёгкой авиации, актер и постановщик трюков в более чем 150 фильмах и сериалах, включая «Бригаду», «Утомленные солнцем», «Бой с тенью». «Конечно, лечение в центре «Три сестры» дорогостоящее – 900 тысяч рублей в месяц, и нам необходимо собрать 2 миллиона, чтобы продлить курс. На данный момент семьей мы собрали всего 250 тысяч рублей. В основном помогали родственники, друзья папы, коллеги-актеры и каскадеры. При их поддержке мы стали счастливыми обладателями кресла-вертикализатора. Теперь мы папочку катаем, садим, ставим на ноги. Таким образом, не даем ему залеживаться, мышцы должны работать. Ему это очень нравится», - поделилась Екатерина Шилова. Для уточнения информации по возможности оказания помощи можно связаться с Екатериной Шиловой через соцсеть «ВКонтакте»: VK.COM/KATERINASHILOVA33

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