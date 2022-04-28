Женщина из Новосибирской области отсудила у ТСЖ за упавший на машину снег 299 тысяч

В Новосибирской области женщина отсудила у ТСЖ почти 300 тысяч рублей за поврежденный автомобиль. Инцидент произошел в Бердске.
Как сообщили в суде, товарищество собственников жилья планировало уборку снега с кровель в конце февраля. Однако, наледь сошла с крыши из-за резкой оттепели. Глыба снега упала на припаркованный автомобиль. У машины разбилось стекло, помялась крыша, капот и дверь.
Бердский суд постановил взыскать с ТСЖ 299 тысяч рублей для возмещения стоимости запчастей, ремонта, судебные издержки, компенсация морального вреда и штраф.
Напомним, 31 марта 2022 года сразу в двух новосибирских районах снег с крыш свалился на головы простым прохожим. Пострадавшие – две женщины, которых срочно доставили в больницу с травмами разного характера. К счастью, сейчас их жизни уже ничего не угрожает.