Будет ли чума? Новосибирский вирусолог оценил риск заражения

Будет ли чума? Новосибирский вирусолог оценил риск заражения
Будет ли чума? Новосибирский вирусолог оценил риск заражения
Вчера, 11:53ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi

Риски заражения чумой в Новосибирске оценил вирусолог

В июне руководитель Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о дополнительных мерах по профилактике чумы. Это связано с тем, что болезни попадают в нашу страну из других эпидемиологически небезопасных государств.

Все медицинские учреждения попросили оценить готовность оборудования и палат, а также переобучить медиков. Отмечается, что противочумные специальные бригады должны быть наготове.

Как рассказал «КП-Новосибирск» вирусолог Сергей Нетёсов, специализированные ведомства не передавали данные и список стран, из которых можно привезти болезнь. Подтвержденных заболеваний еще не было, значит говорить и вспышке чумы еще рано.

«Рассуждать о возможных рисках можно будет, только если Роспотребнадзор конкретно пояснит, с чем связаны и обоснованы постановления, и выдаст профилактические рекомендации гражданам»,

объяснил Нетёсов.

Напомним, чуму могут случайно завести в Новосибирскую область из Горного Алтая, Монголии и Кавказа. Заявил вирусолог Александр Чепурнов, добавив, что власти усилил контроль за этими очагами.

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