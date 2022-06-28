Подработка для студентов. Донорам спермы платят до 22 тысяч рублей в Новосибирске

Цены за сдачу спермы в донорских центрах варьируются от 1500 до 22 000 рублей. Самая минимальная оплата отмечена в прайсе «АВИЦЕННА», а максимальная в «Клинике профессора Пасмана». Примечательно, что цена за репродуктивный материал выше, чем за сдачу крови (около 700 рублей).
«Стоимость донорской спермы в нашем центре 22 тысячи рублей. Допускаются к сдаче здоровые мужчины от 20 до 35 лет. Они проходят обследование у уролога, а также проверяется их психическое состояние», - рассказали Atas.info в клинике Пасмана.
После биоматериал дополнительно обследуют и отправляют в банк спермы. Донор получает деньги и подписывает согласие на использование его спермы в оплодотворении других людей.
«Донорский банк спермы есть в каждом центре ЭКО. Однако чаще биоматериал закупают в Москве и Питере. В Казани есть большой каталог доноров, где можно купить даже яйцеклетки», - отметили в многопрофильной клинике «1+1».
По словам врачей, в настоящее время донорство спермы пользуется большой популярностью. Молодые люди могут неплохо на этом заработать, а женщины с трудностями зачатия получить долгожданного ребенка.