Подработка для студентов. Донорам спермы платят до 22 тысяч рублей в Новосибирске

Подработка для студентов. Донорам спермы платят до 22 тысяч рублей в Новосибирске
Подработка для студентов. Донорам спермы платят до 22 тысяч рублей в Новосибирске
Вчера, 10:32ОбществоФото: mamaplus-sm.ru

Донорам спермы платят до 22 000 рублей в Новосибирске

Клиники в Новосибирске готовы платить до 22 тысяч рублей за донорство спермы. К сдаче биоматериала допускаются молодые мужчины, прошедшие обследование у уролога.

Цены за сдачу спермы в донорских центрах варьируются от 1500 до 22 000 рублей. Самая минимальная оплата отмечена в прайсе «АВИЦЕННА», а максимальная в «Клинике профессора Пасмана». Примечательно, что цена за репродуктивный материал выше, чем за сдачу крови (около 700 рублей).

«Стоимость донорской спермы в нашем центре 22 тысячи рублей. Допускаются к сдаче здоровые мужчины от 20 до 35 лет. Они проходят обследование у уролога, а также проверяется их психическое состояние», - рассказали Atas.info в клинике Пасмана.

После биоматериал дополнительно обследуют и отправляют в банк спермы. Донор получает деньги и подписывает согласие на использование его спермы в оплодотворении других людей.

«Донорский банк спермы есть в каждом центре ЭКО. Однако чаще биоматериал закупают в Москве и Питере. В Казани есть большой каталог доноров, где можно купить даже яйцеклетки», - отметили в многопрофильной клинике «1+1».

По словам врачей, в настоящее время донорство спермы пользуется большой популярностью. Молодые люди могут неплохо на этом заработать, а женщины с трудностями зачатия получить долгожданного ребенка.

Материалы по теме:
НовосибирскНовосибирская область
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Регионы