Подработка для студентов. Донорам спермы платят до 22 тысяч рублей в Новосибирске

Донорам спермы платят до 22 000 рублей в Новосибирске

Клиники в Новосибирске готовы платить до 22 тысяч рублей за донорство спермы. К сдаче биоматериала допускаются молодые мужчины, прошедшие обследование у уролога.

Цены за сдачу спермы в донорских центрах варьируются от 1500 до 22 000 рублей. Самая минимальная оплата отмечена в прайсе «АВИЦЕННА», а максимальная в «Клинике профессора Пасмана». Примечательно, что цена за репродуктивный материал выше, чем за сдачу крови (около 700 рублей). «Стоимость донорской спермы в нашем центре 22 тысячи рублей. Допускаются к сдаче здоровые мужчины от 20 до 35 лет. Они проходят обследование у уролога, а также проверяется их психическое состояние», - рассказали Atas.info в клинике Пасмана. После биоматериал дополнительно обследуют и отправляют в банк спермы. Донор получает деньги и подписывает согласие на использование его спермы в оплодотворении других людей. «Донорский банк спермы есть в каждом центре ЭКО. Однако чаще биоматериал закупают в Москве и Питере. В Казани есть большой каталог доноров, где можно купить даже яйцеклетки», - отметили в многопрофильной клинике «1+1». По словам врачей, в настоящее время донорство спермы пользуется большой популярностью. Молодые люди могут неплохо на этом заработать, а женщины с трудностями зачатия получить долгожданного ребенка.

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