Последний шанс купить товары ИКЕА: во сколько начнётся распродажа 5 июля 2022

Последний шанс купить товары ИКЕА: во сколько начнётся распродажа 5 июля 2022
Последний шанс купить товары ИКЕА: во сколько начнётся распродажа 5 июля 2022
Вчера, 13:06ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
IKEA официально объявила о своем уходе из России и финальной распродаже всех оставшихся товаров для сотрудников шведской компании. Когда и где будет проходить распродажа IKEA — в материале Atas.info.

Когда и где пройдет последняя распродажа IKEA

В российских филиалах известной компании стало известно об окончательном закрытии всех магазинов. Однако руководство решило провести последнюю распродажу всех оставшихся товаров сначала для работников, а затем и для всех жителей России.

Множество СМИ пишут со ссылкой на свои источники, что с 27 июня по 1 июля пройдут распродажа для сотрудников. 5 июля приобрести себе любимую мебель или друге сможет любой житель, но в режиме онлайн.

Сколько будет идти распродажа товаров в IKEA

Сотрудники с 5 июля будут отрабатывать свои последние рабочие дни – собирать заказы, выдавать людям и доставлять. Сама распродажа продлится до того времени, пока не закончатся абсолютно все товары.

Стоит отметить, что шведская компания не хотела уходить с территории России, но это пришлось сделать из-за нарушения логистике после введения санкций в отношении РФ.

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