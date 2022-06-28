Прогноз погоды на июль 2022 года в Новосибирске: дожди с грозами

Прогноз погоды на июль 2022 года в Новосибирске: дожди с грозами
Прогноз погоды на июль 2022 года в Новосибирске: дожди с грозами
28 июня, 17:58ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Погодные сервисы составили прогнозы погоды на июль 2022 года в Новосибирске – месяц будет прохладным и дождливым.

На сайте Gismeteo спрогнозировали, что в первую неделю июля температура будет ниже +20 градусов, а затем потеплеет до +28 градусов. Однако спустя некоторое время снова похолодает – весь остаток месяца будут идти дожди с грозами. Ясными днями будут только 25 и 26 июля, пять дней будут облачными.

В «Яндекс.Погоде» сообщают, что июль будет относительно теплым – от +20 до +24 градусов. Дожди будут идти половину месяца – 15 дней, а солнечные дни тоже будут на протяжении недели.

Стоит отметить, что в июне прошло тоже много дождей, а чаще всего они еще сопровождались все бурей и грозой, которые приводили к сваливанию деревьев, рекламных баннеров, но люди не пострадали. В следующем месяца ветров сильных не ожидается, поэтому дачники могут быть спокойны.

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