Прогноз погоды на июль 2022 года в Новосибирске: дожди с грозами

Стоит отметить, что в июне прошло тоже много дождей, а чаще всего они еще сопровождались все бурей и грозой, которые приводили к сваливанию деревьев, рекламных баннеров, но люди не пострадали. В следующем месяца ветров сильных не ожидается, поэтому дачники могут быть спокойны.