Пьяный мужик-акробат сел посреди дороги в Новосибирске на шпагат

Гимнаст дождался момента, пока автомобили стоят, исполнил гимнастический трюк, а затем резко встал и ушел. Проезжающий поток машин едва не задавил бедолагу.
«Мужчина, очевидно, удачно отметивший День города встретился сегодня в первой половине дня нашему подписчику на улице Богдана Хмельницкого неподалёку от перекрёстка с Учительской», – рассказал водитель в соцсетях.
Новосибирцы в комментариях отнеслись к происходящему с юмором, приметив гибкость мужчины. Немногие поделились историями, что уже встречали его на улице Учительской – якобы гимнаст сначала лег на дороге, а затем сел на шпагат.