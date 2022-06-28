Пьяный мужик-акробат сел посреди дороги в Новосибирске на шпагат

Пьяный мужик-акробат сел посреди дороги в Новосибирске на шпагат
Пьяный мужик-акробат сел посреди дороги в Новосибирске на шпагат
Вчера, 11:04ОбществоФото: АСТ-54

Пьяный мужчина сел на шпагат посреди дороги в Новосибирске

На улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе Новосибирска прошел необычный инцидент – мужчина в нетрезвом виде сел посреди проезжей части на шпагат.

Гимнаст дождался момента, пока автомобили стоят, исполнил гимнастический трюк, а затем резко встал и ушел. Проезжающий поток машин едва не задавил бедолагу.

«Мужчина, очевидно, удачно отметивший День города встретился сегодня в первой половине дня нашему подписчику на улице Богдана Хмельницкого неподалёку от перекрёстка с Учительской», – рассказал водитель в соцсетях.

Новосибирцы в комментариях отнеслись к происходящему с юмором, приметив гибкость мужчины. Немногие поделились историями, что уже встречали его на улице Учительской – якобы гимнаст сначала лег на дороге, а затем сел на шпагат.

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