В Новосибирске мать с младенцем выпрашивает у прохожих деньги на пиво

Недавно горожане видели вымогательницу возле ТЦ «Сан-Сити» и «Меги» на левом берегу Новосибирска. Девушка, прогуливаясь с коляской, просила деньги на еду для ребенка, а вот тратила их в пивнушках.
«Она сказала мне, что одинокая мать и денег на питание не хватает. Вижу, как некоторые её подкармливают, а она то выпрошенное тратит не на ребенка. В Ленинском рядом с торговыми центрами есть пивной магазин – она всегда там ошивается с бутылкой», - рассказал Atas.info новосибирец.
Сибиряки жаловались и женщину начали искать полицейские. Они уже установили её личность.
«Сотрудник ПДН выезжали по адресу матери ребенка. Проверяли условия содержания младенца», - сообщили в ГУ МВД региона.
Сейчас правоохранители решают вопрос о привлечении женщины к административной ответственности.