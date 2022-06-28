В Новосибирске мать с младенцем выпрашивает у прохожих деньги на пиво

В Новосибирске мать с младенцем выпрашивает у прохожих деньги на пиво
В Новосибирске мать с младенцем выпрашивает у прохожих деньги на пиво
Вчера, 11:45ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Жители Новосибирска последнее время замечают возле торговых центров молодую женщину с младенцем в коляске, которая занимается попрошайничеством. Матери, как оказалось, нужны деньги на выпивку.

Недавно горожане видели вымогательницу возле ТЦ «Сан-Сити» и «Меги» на левом берегу Новосибирска. Девушка, прогуливаясь с коляской, просила деньги на еду для ребенка, а вот тратила их в пивнушках.

«Она сказала мне, что одинокая мать и денег на питание не хватает. Вижу, как некоторые её подкармливают, а она то выпрошенное тратит не на ребенка. В Ленинском рядом с торговыми центрами есть пивной магазин – она всегда там ошивается с бутылкой», - рассказал Atas.info новосибирец.

Сибиряки жаловались и женщину начали искать полицейские. Они уже установили её личность.

«Сотрудник ПДН выезжали по адресу матери ребенка. Проверяли условия содержания младенца», - сообщили в ГУ МВД региона.

Сейчас правоохранители решают вопрос о привлечении женщины к административной ответственности.

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