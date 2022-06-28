В связи с гибелью новосибирца, в Татарском районе 29 июня 2022 объявлен день траура. Об этом сообщают на сайте районной администрации.
«Oн нacтoящий гepoй, кoтopый нaвceгдa ocтaнeтcя для нac вcex пpимepoм мyжecтвa и oтвaги, вepнocти cвoeмy дoлгy. Честно и беззаветно исполняя свой воинский долг, он защищал мирных жителей Донбасса и национальную безопасность России. Гибель Вильгельма – это наша общая утрата и общая боль. Его история навсегда останется в наших сердцах и памяти»,
написано на сайте администрации района.