21-летний боец из Новосибирской области погиб на Украине

21-летний боец из Новосибирской области погиб на Украине
21-летний боец из Новосибирской области погиб на Украине
Вчера, 14:01ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi

В Новосибирской области объявлен траур по погибшему 21-летнему бойцу

Боец из Татарского района Вильгельм Калюк погиб на Украине. Прощание с 21-летним молодым человеком пройдет в селе Успенка Казаткульского сельсовета.

В связи с гибелью новосибирца, в Татарском районе 29 июня 2022 объявлен день траура. Об этом сообщают на сайте районной администрации.

«Oн нacтoящий гepoй, кoтopый нaвceгдa ocтaнeтcя для нac вcex пpимepoм мyжecтвa и oтвaги, вepнocти cвoeмy дoлгy. Честно и беззаветно исполняя свой воинский долг, он защищал мирных жителей Донбасса и национальную безопасность России. Гибель Вильгельма – это наша общая утрата и общая боль. Его история навсегда останется в наших сердцах и памяти»,

написано на сайте администрации района.

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