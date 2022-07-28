Адская жара и шквалистый ветер накроют Новосибирск в конце июля – погода с 29 по 31-е

Шквал и 30-градусную жару обещают до конца июля в Новосибирске

Синоптики гидрометцентра обещают жару до +30 градусов и шквалистые ливни в конце июля в Новосибирске. По их прогнозам, с 28 по 31 число месяца не будет даже сильного ветра.

З-С УГМС прогнозирует в пятницу, 29 июля, потепление до +17 ночью и +30 днем. Осадков не ожидается в областном центре, как и сильного ветра – его порывы достигнут лишь 4 м/с. Тем временем в районах Новосибирской области не исключены кратковременные ливни в этот день. Воздух всё также прогреется до +30, а к вечеру может обрушиться гроза и шквал до 23 м/с. В субботу, 30 июля, мегаполис накроет жара до +27…+29 градусов. Преимущественно без осадков, что не скажешь о регионе в целом. Местами возможны дожди с грозами и усиление ветра до 16 м/с. Аналогичные погодные явления наблюдаются в прогнозах на воскресенье, 31 июля. Столбики термометра поднимутся до +29, по утрам ожидаются дожди и ветер от 9 до 16 м/с.

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