График выплаты детских пособий в августе 2022 года

График выплаты детских пособий в августе 2022 года
График выплаты детских пособий в августе 2022 года
28 июля, 17:25ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Родители начнут получать очередные выплаты на своих детей уже в августе 2022 года. Детские пособия поступают на банковские карты или в отделения почты каждый месяц по определенному графику. Рассказываем, в каких числах ждать деньги.

Когда придут выплаты на детей от 3 до 7 лет от соцзащиты:

Данной категории получателей пособия начисляет министерство труда и социальной защиты региона проживания. И даты поступления денег варьируются – с 1 по 26 число месяца.

Новым заявителям выплаты приходят в течение 3 рабочих дней после одобрения. Следовательно, если оно было подано в конце июле, то деньги перечислят в первые дни августа, либо не позднее 26 числа.

Когда ждать выплаты на детей от 8 до 17 лет от ПФР в августе 2022 года:

В августе родители получат пособия на детей за прошлый месяц. Их начисляют ПФР по уже готовому графику.

Единым днем зачисления на карту является 3 число каждого месяца. В августе это будет рабочий день – среда, поэтому деньги придут в этот срок, не раньше. В почтовых отделениях забрать пособие можно до 25 августа.

Отмечается, что новым заявителям деньги могут начислить не позднее 9 августа, это при условии, что одобрение выплаты пришло 1 числа этого месяца. К тому, же родители получат сразу большую сумму за все предыдущие месяцы существования этой выплаты.

Напомним, размер пособия устанавливается от доходов семьи. Можно получить 25% от прожиточного минимума, либо 50% и 100%.

В указанные сроки также от ПФР приходят пособия по беременности и выплаты по уходу за ребенком до 3 лет.

Кому не придут детские пособия в августе 2022 года:

Деньги не стоит ждать в августе тем, кто получил положительное решение по заявлению на выплаты в июле для детей от 8 до 17 лет и уже получил их досрочно.

По естественным причинам пособие можно не ждать в августе детям, которые достигли возраста 17 лет. Ведь по регламенту, эту меру поддержки получают до 16 - не старше.

Подробнее ознакомиться с графиком поступлений пособий можно на сайте соцзащиты и ПФР в регионе проживания получателя. Информация может отличаться в зависимости от субъекта.

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