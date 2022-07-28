Лемуры «сбежали» из клетки в Новосибирском зоопарке - видео

Лемуры «сбежали» из клетки в Новосибирском зоопарке

Три лемура выбежали из клетки к посетителям в Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило. Очевидцы делятся видео с малышами в соцсетях.

Оказалось, подобный «побег» лемуры проворачивают не впервые. Они каждый день покидают клетку, бегают возле неё и общаются с гостями. «Лемуры не сбегают. Они ещё маленькие и могут выскочить из клетки, потому что там высокие прутья, но они потом возвращаются к маме. Это ситуация под контролем. Животные никогда не убегали далеко», - объяснили Atas.info представители Новосибирского зоопарка. Как рассказала журналисту одна из постоялиц зверинца, кошачьи лемуры выбегают за пределы клетки, когда на улице жарко и много народу. Детенышам бывает скучно и так они развлекаются. «Могут попроситься на ручки, но это только один там такой самый смелый. Мы их подкармливаем вкусняшками. Лемурчики и вещи наши тискают, кто-то даже при мне отдал им брелок от ключей. Они же детки, им хочется внимания», - поделилась сибирячка Анастасия. Также в Новосибирском зоопарке добавили, что лемуры не причиняю вреда людям и не шалят.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter